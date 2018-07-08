В Таиланде из затопленной пещеры вывели первых школьников

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В заточении находятся ещё девять человек.

В Таиланде в активную фазу вступила операция по спасению школьников из затопленной пещеры Кхао Луанг. Местная пресса сообщила, что наружу уже вывели четверых детей. Чтобы выбраться из заточения юные футболисты преодолели в сопровождении спасателей более четырёх километров. В пещере остаются в настоящее время девять человек – восемь детей и их 25-летний тренер. Под землёй они пробыли порядка двух недель. Футбольная команда вместе с наставником оказалась в пещере, пытаясь укрыться от наводнения. В итоге все выходы были заблокированы водой. Обнаружить детей и начать поставлять им помощь спасателям удалось совершенно случайно. С тех пор власти планировали операцию по спасению детей.

Ситуация обострилась, когда на днях стало известно, что один из профессиональных дайверов, поставляющих в пещеру баллоны с воздухом скончался под водой. Волонтёр скончался от нехватки воздуха. Тогда многие усомнились в успехе операции, а власти поспешили отказаться от эвакуации под водой. В итоге всё же было решено начать вывод детей наружу. Операцию начали лишь после того, как семьи детей дали на это согласие.