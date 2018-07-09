Врачи прогнозировали страшный исход, но женщина родила пятерых детей живыми

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Когда врач сбился, считая эмбрионы, супруги были в шоке. Вместо одного братика они подарили двум сыновьям двух, а еще и трех сестренок.

Джейми и Скайлер из штата Юта в США много лет пытались зачать малыша, и подарить своим сыновьям 12 и 7 лет братика или сестренку. Однако синдром поликистоза яичников Джейми обрекал все их попытки на провал. Когда они уже отчалились, супругам предложили прибегнуть к искусственному оплодотворению, и они пошли на риск.

Вскоре произошло чудо, и Джейми забеременела. Однако ее шансы выносить малыша были очень малы. Именно этот период стал для нее самым тяжелым: ее постоянно мучил ранний токсикоз, самочувствие было ужасное, а живот огромный. На 18-й неделе она обратилась к врачу, решив проверить малыша, однако там ее шокировали, сообщив, что вместо одного ребенка она вынашивает пятерых - двух мальчиков и трех девчонок.

Роды были назначены на 33-ю неделю беременности, однако воды у 36-летней женщины отошли на 21-й. Врачи предупреждали, что младенцы вероятнее всего родятся мертвыми, ее положили на сохранение, и через 8 недель, на 29-й неделе вынашивания, она родила. "Мы долго не могли зачать ребёнка, но в итоге я родила сразу пятерых", - делится счастливая мама. Все пять младенцев появились на свет живыми и здоровыми. Теперь в их большой и дружной семье царит потрясающая атмосфера безумия и счастья.