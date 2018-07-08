Призрак леди Лукан «выставил» фамильные ценности на аукцион

Сегодня, 15:00

В Сети поразились скупости призраков, которые с того света пытаются забрать с собой богатства, ведь именно это хочет сделать умершая год назад в Вестминстере вдова графа Лукана.

Дух аристократки опубликовал на известном американском аукционе 15 лотов семейных драгоценностей, которые должны быть проданы уже в октябре. Как пишет издание «Версия Инфо», распродавать вещи из графского поместья могут слуги семьи, поскольку лоты – личные вещи супругов.

Так, например, серьги леди Лукан с бриллиантами и жемчугом продают за 3500 фунтов стерлингов, портрет графа – за 2500, а также его трофей, взятый за игру в нарды. Остальные позиции пока неизвестны, однако сайт аукциона является одним из наиболее респектабельных, поэтому выставить лоты могли только проверенные настоящие люди, что исключает возможность воровства. Ожидается, что вырученные деньги пойдут на помощь бездомным и благотворительность.