Авиакомпания ремонтирует иллюминаторы самолетов скотчем

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Если скотч оторвется, пассажиры погибнут. Так считают большинство интерне-юзеров, которые ознакомились с ситуацией. Снимок такого ремонта сделала Трейси Салливан. Женщина летела с сыном рейсом Балтимор-Бостон Southwest Flight 2606.

Авиакомпания Southwest Airlines ремонтирует иллюминаторы пассажирских самолетов скотчем, о чем свидетельствует снимок Трейси Салливан. Женщина являлась пассажиркой рейса Southwest Flight 2606 Балтимор-Бостон и была шокирована увиденным, поскольку такой ремонт не внушает надежности.

Представитель Southwest Airlines в Далласе сообщает, что в конкретном случае скотч использовали в качестве косметического материала в салоне, что не влияет на работу авиатранспорта и является только временным решением маленькой проблемы. Сотрудник компании утверждает, что инцидент будет исправлен в течение нескольких дней и никто не собирался оставлять скотч на иллюминаторе на все время. Конечно, в социальной сети пользователи отреагировали осуждениями.