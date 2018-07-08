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Британские молодожёны потратили почти тысячу долларов для просмотра матча «Англия – Швеция»

Сегодня, 14:13

На поле для крикета в графстве Нортгемптоншир был установлен огромный экран с проектором и звуковой системой, чтобы гости на свадьбе смогли увидеть победу английской сборной.

Бракосочетание было назначено в день матча против Швеции на ЧМ-2018, а среди гостей мероприятия оказалось очень много фанатов футбола. Из-за этого молодожёны решились на трату 750 фунтов стерлингов (около тысячи долларов), чтобы присутствующие смогли наблюдать игру.

Невеста сначала не была уверена в необходимости такого дорогостоящего просмотра, однако когда Англия победила, то заявила, что это действительно «сделало её день». По словам жениха, благодаря успеху сборной, эта свадьба точно ему запомнится. Гости британской пары отметили, что им понравился такой подарок. Просмотр футбола совершенно не мешал торжеству, а даже наоборот – настраивал на самый приятный лад.

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