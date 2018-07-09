Девушка прилетела в Шотландию за 6000 километров ради игры в салки

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Джорджина Уилкинсон отправилась в долгое путешествие, чтобы дотронуться до приятеля в игре "международные салки".

Друзья встретились в Китае 6 лет назад, куда они все прибыли по студенческой программе. Там десять ребят разделились на две команды, и придумали игру «международные салки». Джорджина Уилкинсон поделилась, что с того времени они постоянно играют в эту детскую игру. По правилам, участник не должен осалить игрока, который коснулся его, а когда ты осалил - нужно сразу же убегать. Ребята постоянно весело играли, однако со временем все разъехались по разным уголкам всего мира - от США до Сиднея.

Однако Джорджину это не остановило: она дождалась падения цен на авиабилеты, и приобрела их. Предварительно девушка разработала свой коварный план, и договорилась сблизкими Дрю Макьюэна разыграть парня. Девушка прилетела в Шотландию за 6 000 километров ради игры в салки.

На крестинах маленькой племянницы Макьюэна 22 июня - дата выбрана не случайно - на озере Лох-Ломонд она переоделась в костюм садовника, и настойчиво мешаласделать семейное групповое фото. Когда Дрю попросил работника отойти, она засалила его, и убежала, разрываясь от смеха. К сожалению, ребятам не удалось пообщаться, ведь Джорджина сразу же убежала на рейс домой.