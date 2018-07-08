VistaNews.ru


Медведь залез на капот полицейской машины в Квебеке

Сегодня, 13:19

6 июля полиция в Квебеке подверглась нападению медведя. Сюрет-дю-Квебек (Surete du Quebec), отдел полиции провинции, обнародовал фотографии, как медведь нападает на патрульную полицейскую машину.

Патрульные офицеры столкнулись с медведем в районе заповедника Ашуапмушуань (Ashuapmushuan). Косолапый не хотел отходить от автомобиля, заглядывал в окна и даже залез на капот полицейской машины.

Только когда проезжавший мимо грузовик громко просигналил, медведь прекратил терзать патрульную машину.

Полиция сообщила, что обнародовала этот случай для напоминания водителям внимательно и бережно относиться к дикой природе. «Животное может пересечь вашу дорогу в любое время, будьте бдительны, когда вы путешествуете!» - говорится в сообщении.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем