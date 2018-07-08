Медведь залез на капот полицейской машины в Квебеке

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6 июля полиция в Квебеке подверглась нападению медведя. Сюрет-дю-Квебек (Surete du Quebec), отдел полиции провинции, обнародовал фотографии, как медведь нападает на патрульную полицейскую машину.

Патрульные офицеры столкнулись с медведем в районе заповедника Ашуапмушуань (Ashuapmushuan). Косолапый не хотел отходить от автомобиля, заглядывал в окна и даже залез на капот полицейской машины.

Только когда проезжавший мимо грузовик громко просигналил, медведь прекратил терзать патрульную машину.

Полиция сообщила, что обнародовала этот случай для напоминания водителям внимательно и бережно относиться к дикой природе. «Животное может пересечь вашу дорогу в любое время, будьте бдительны, когда вы путешествуете!» - говорится в сообщении.