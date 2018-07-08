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Фермер из Колорадо скосил 141 га люцерны за 8 часов и установил рекорд Гиннеса

Сегодня, 13:01

24-летний фермер из Колорадо Тейт Месберген (Tate Mesbergen) на сельскохозяйственной выставке в Германии узнал, что польская компания установила мировой рекорд книги Гиннеса, скосив 98,4 гектара люцерны за 8 часов.

Так как уборка люцерны – это то, в чем Тейт является специалистом, он воодушевился этим известием и решил побить рекорд. Площадь его собственных полей люцерны была недостаточна для установления рекорда, поэтому он уговорил соседних фермеров использовать их земли.

Фермер также связался с фирмой Claas, которая помогала в планировании попытки и предоставила геодезиста для проверки работы Месенбергена.

Компания Claas вместе с представителями Книги Гиннеса подтвердили, что Месберген скосил 141,2 га люцерны за 8 часов и установил тем самым новый рекорд Гиннеса.

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