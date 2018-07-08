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В Арканзасе молния убила пенсионера

Сегодня, 13:00

67-летний мужчина скончался после получения мощного электрического разряда.

В США погиб местный житель убила молния. Инцидент произошёл 6 июля в Арканзасе пятницу в 13:30 по местному времени. 67-летний американец из Расселлвилля по имени Алан Фрейзер вышел на улицу во время небольшого дождя. Ничто для пенсионера не предвещало беды и он отправился по делам, отойдя недалеко от своего дома.

Внезапно его поразила молния, которая нанесла Фрейзеру серьёзные увечья. Мужчину экстренно госпитализировали в региональный медицинский центр Святой Марии в Расселлвилле.Врачи долгое время вели борьбу за жизнь американца, однако в конечном итоге он скончался, не приходя в сознание. Смерть была констатирована около 14 часов.

Ранее мы писали, что в Хакасии удар молнии убил 15 коров. Жертв среди людей удалось чудом избежать. В настоящее время подсчитываются убытки от последствий стихии.

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