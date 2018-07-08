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В Испании женщина 13 лет живет за стеклом из-за страшной аллергии

Сегодня, 12:01

Все усложняет рак груди, который обнаружили 2 года назад. Больная не может обнять родных и близких, называя свое существование адом.

В Испании 53-летняя Хуана Муноз на протяжении 13 лет живет за стеклом от внешнего мира из-за страшной аллергии. Своеобразную комнату с видом на сад ей оборудовали родственники в городке Кадиса. Женщина не остается без ухода мужа, который выращивает для нее органически чистые овощи и фрукты. Физический контакт два раза в год Хуане разрешен с двумя сыновьями, но перед тем, как обнять мать, они несколько дней проходят специальные мероприятия по очистке организма. Супруг и мама Муноз не имеют такой возможности.

Все началось в 1989 году во время посадки картошки, женщина дотронулась до клубней и резко распухла. Уже в больнице стало известно, что пестициды являются смертельными для испанки. При детальном обследовании ей поставили диагнозы: множественную чувствительность к химическим веществам, фибромиалгию, синдром хронической усталости и электрочувствительность. Только стеклянная клетка позволяет Хуане жить, но такую жизнь она называет адом.

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