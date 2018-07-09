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В небе над Великобританией появились дороги для НЛО

Сегодня, 06:45

Местные жители могли заметить тоннель, по которому передвигаются пришельцы. Такие странные полосы появились в небе над Великобританией не в первый раз.

Уфологи выдвинули гипотезу, что такие дороги для НЛО являются порталами в другие миры. Также это могут быть и обыкновенные тоннели, по которым летают пришельцы. Подчеркивается, что тоннели могут менять расположение и форму, а также становятся видимыми только при повышенной облачности. Некоторые скептики рассказали, что это явление обычный след от самолета, а не инопланетные корабли.

Ученые предположили, что это может быть тень, которая падает на облака или же распыленные химикаты, которыми обрабатывают леса в Великобритании от насекомых. В NASA никак не прокомментировали необычное явление. Местным школьникам удалось заснять странные тоннели на камеру, на кадрах четко видны дороги в небе, которые иногда перемещаются.

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