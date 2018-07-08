В древнейшей гавани Великобритании найдены монстры-паразиты

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Чудовища затаскивают жертву на глубину, где и поедают её, оставляя только личные вещи.

В Юго-Западной Англии в Великобритании расположился древний город Бристоль, основанный в 1155 году. В нём также есть одна из самых древних гаваней, которая существует с 13 века. Место это очень знаменито, так как в нём расположились красочные старинные дома и много исторических лодок. Гавань считается главной драгоценностью всего Бристоля.

Общая площадь гавани Бристоля равняется почти 30 гектарам. Глубина в ней очень большая – самая глубокая точка составляет целых 10 метров. Вода в этом месте очень холодная. По словам местных жителей, её температура очень редко поднимается выше 18 градусов по Цельсию.

Однако специалистов заинтересовали живые существа, которые обитают в древнейшей гавани Великобритании. Дело в том, что место традиционно полно различными видами рыб и морской жизни. Рыбалка в Бристоле очень популярное занятие, но есть один морской обитатель, который не отпустит попавшего в воду человека.

Дело в том, что волонтёры постоянно чистят гавань, находя там самые неожиданные предметы. Были найдены и одежда, и велосипеды, и даже мотоциклы.

Специалисты уверены, что эти находки оказались на дне гавани не спроста. Они считают, виной всему неизвестные науке монстры-паразиты, которые и утаскивают людей на 10-метровую глубину. По словам экспертов, все найденные вещи можно связать с пропажей местных жителей.

Некоторые считают, что монстры сидят на глубине и ожидают жертву. Когда человек случайно попадает в воду, то полчища чудовищ налетают на него. Паразиты небольшие, поэтому охотятся колониями. Они поедают на глубине всего человека, оставляя только его вещи.

Однако ради справедливости стоит отметить, что многие старались поймать этих монстров-паразитов, но ещё никому не удавалось этого сделать.