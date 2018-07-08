Американка забеременела после двух губительных курсов химиотерапии

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Врачи называют это чудом. После начала лечения беременность удалось обнаружить только на 3 месяце.

25-летняя американка заметила на шее с левой стороны небольшую выпуклость, но она не мешала и не болела, а потому поход к врачу откладывался. На медосмотре настояла мать девушки и диагноз шокировал, девушке поставили «лимфому Ходжкина». На лечение потребовалась химиотерапия, которая блокировала яичники, делая женщин бесплодными. Естественно, жизнь дороже. Лечение закончилось хорошо.

Но спустя 2 недели онколог заметил на рентгене образования в груди и было решено пройти еще один курс химиотерапии другой направленности. Примерно на середине второго этапа лечения пациентка пожаловалась на болевые ощущения в тазовой области, в результате ее направили на УЗИ. Аппарат показал беременность на 3 месяце, чему не поверил даже врач. Произошло настоящее чудо, так как девушка забеременела после двух губительных курсов химиотерапии, что практически невозможно. Оказывается, после образований в груди больная и ее парень решили не использовать контрацептивы, что и привело к зарождению новой жизни.