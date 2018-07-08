Женщина запечатлела меняющий форму НЛО над запретной зоной в Британии

Сегодня, 11:01

На этот раз пришельцы дали о себе знаки около людного пляжа в Дорсете, Британия. Женщина, которой удалось рассмотреть НЛО в безоблачном небе, приводит убедительные доказательства правдивости съёмки.

Очевидица сообщила, что объект некоторое время часто передвигался в разные стороны перед тем, как замереть на месте на час. НЛО был замечен над национальным парком Дердл-дор, находящийся под защитой Национального фонда Великобритании. Это значит, что добиться разрешения даже на запуск дрона над территорией практически невозможно. За нарушение можно получить штраф в размере 3000 фунтов.

Более того, женщина находилась на большом расстоянии от НЛО, но чётко видела его изменения формы. Также очевидица подозревает, что пришельцы могли там оказаться при помощи межпространственного портала, поскольку их корабль то и дело пропадал и появлялся. Она даже заметила возле себя сверчка, а они довольно редки для пляжей Англии. Другие отдыхающие, казалось, не замечали объект, но движения камеры, которые совершала очевидица, никак не меняли положения НЛО на изображении.