Ласковый кот польского оппозиционера ворвался в интервью с критикой снижения пенсионного возраста

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Настоящим интернет-мемом стал кот историка, антикоммунистического оппозиционера, действующего против настоящей власти в Польше, Ежи Таргальского. Любимец показал своё отношение к польским реформам, подняв на камеру хвост.

Ежи Таргальский – уважаемый политический и научный деятель, у которого часто берут интервью местные и европейские СМИ, пишет HotGeo. Так, польский зритель давно знаком с питомцами оппозиционера, которые всегда появляются в его интервью, а вот для аудитории NTR это стало новинкой. Рыжий ласковый кот, захотев внимания от хозяина, сначала положил лапу на плечо учёного, а затем и разместился на нём.

Выдержке доктора Таргальского можно позавидовать, ведь казус произошёл во время обсуждения злободневной темы: власти в Польше, которая контролируется бывшими спецслужбистами, и пенсионной реформы для судей, которым разрешили выходить на пенсию раньше – в 65 лет. Интересно, что для обычных граждан понижать пенсионный возраст не планируют.

В Польше пенсионеры отправляются на пособия в 60-65 лет, как и в других развитых странах Европы и мира. Напомним, что в России пенсионная реформа предлагает выходить на пенсию в 63-65 лет, тогда как средняя продолжительность жизни в РФ составляет 70 лет, что на 7 лет меньше той же Польши.