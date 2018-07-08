«Всё исчезло»: Люди вернулись домой после смертельных лесных пожаров

Сегодня, 08:53

Пострадавшие не знают куда теперь идти, так как огонь уничтожил всё на площади в 160 гектаров.

Недавно в Сан-Диего произошло несколько крупных лесных пожаров. Семья Беати из Эйлпайна рассказала, что сейчас у них буквально ничего нет. От дома и всех вещей осталась только куща щебня и пепла. По словам главы семейства, они потеряли всё, над чем работали долгие годы.

Митч также рассказал, что у семьи было всего лишь несколько секунд, чтобы выбраться из распространяющего лесного пожара. Домочадцы выскочили на улицу в одной одежде. Огонь двигался очень быстро. Митч сначала увидел дым, а уже через две минуты.

По словам главы семейства, у него дома в тот момент были маленькие племянники, поэтому действовать приходилось очень быстро.

Случившийся лесной пожар был самым масштабным из всех трёх пожаров, случившихся в пятницу в Сан-Диего. В данный момент он уже уничтожил в районе 160 гектаров. Пожарным еле удаётся его сдерживать.

Местные чиновники активно стараются расселить пострадавших людей, и восстановить коммуникации. Многие семьи из региона уже вернулись домой, обнаружив, что от прежней жизни ничего не осталось.