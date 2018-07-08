Затонувший корабль 1565 года может остаться на дне океана из-за решения суда

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Федеральный суд США постановил, что старинный корабль, потерпевший кораблекрушение в 1565 году принадлежит Франции, где он был изготовлен. Считается, что это корабль «La Trinite», капитаном которого был Жан Рибо.

В 1565 году Жан Рибо, подданный Франции, направлялся из метрополии во Флориду, в современный город Джэксонвилл, чтобы успокоить бунтующую колонию. Однако у атлантического побережья Флориды его настиг ураган и корабль затонул. Он был найден в 2016 году частной спасательной командой.

Федеральный суд США постановил, что находка принадлежит Франции, а не спасательной команде. Согласно военным законам США, любой корабль, который отплыл в другую страну, по-прежнему принадлежит этой стране. Кроме того, капитан сделал свой флагман, а также весь груз, охраняемой собственностью, что было подтверждено штатом Флорида. Таким образом, частные компании не имеют права поднимать это судно со дна океана, чтобы не повредить артефакты. Морская разведка утверждает, что на борту имеется три бронзовых пушки и мраморная статуя с гербом Франции.

Джон Де Брой, директор Центра исторической археологии, заявляет, что важность этих находок нельзя переоценить. Этот затонувший корабль – самая важная находка в Северной Америке из когда-либо найденных. Однако Франция, которая утверждает, что «La Trinite» был частью королевского флота, не собирается спешить с подъёмом флагмана на поверхность.