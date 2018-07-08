Призрачную пирамиду заметили над Мичиганом

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Некоторые связали произошедшее с тайными испытаниями оружия, которое может проводить правительство США.

Внезапно в небе появилась огромная призрачная пирамида. 4 июля можно было заметить, как сотни американцев выходили на улицу и наблюдали странное явление.

Ученые рассказали, что облака не могут быть треугольной формы, что еще больше привело в замешательство наблюдателей. Возможно, что жители США видели НЛО, которое по каким-то причинам посетило территорию Мичигана. Многие жители штата заметили над Мичиганом странный объект.

Также во всем штате нет конструкций, которые смогли бы отбросить такую тень. На данный момент исследователи пытаются выяснить, что за неопознанный объект появился в небе.