"Я иду!": Видео первых шагов 4-летней девочки с церебральным параличом взорвало интернет

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Девочка пережила сложную операцию на позвоночнике в ме и уже сейчас начала ходить.

Тысячи американцев пытались помочь Майи Тисдейл из Мичигана стать нормальным ребенком. Умственные способности девочки давали фору многим сверстникам, но она не могла быть полноценной, так как родилась с церебральным параличом. Медики давали хорошие прогнозы, если будет сделана операция и реабилитация пройдет правильно.

Родители собрали нужную сумму и назначили день операции для дочери. Врачи провели хирургическое вмешательство, но никто не говорил, как скоро 4-летняя малышка сможет ходить самостоятельно. Медики считали, что пройдет не меньше года, прежде чем маленькая Майи сделает свои первые шаги. Но как оказалось, прогнозы врачей не всегда сбываются.

И вот видео первых шагов 4-летней девочки с церебральным параличом взорвало интернет. В ролике видно, что ходить это самый желанный подарок девочки. Она всю жизнь мечтала играть в мяч и кататься на велосипеде. И теперь она сможет осуществить свои желания. На видео можно увидеть, как девочка радуется своим первым шагам, вскрикивая "я иду!", за кадром ее поддерживают родители.