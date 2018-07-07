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В Китае за людьми с неба наблюдал «Глаз Господа»

Сегодня, 20:13

Местные жители приняли явление за знак свыше, но так и не поняли, что он означает.

«Глаз Господа» наблюдал за людьми на днях в северном Китае. Жители автономного района Внутренняя Монголия стали свидетелями странного и достаточно загадочного явления. В вечернее время во время полнолуния месяц окружило облако, создавая впечатление, будто с неба смотрит человеческий глаз.

Многие верующие китайцы приняли это явление за некое знамение. Правда, определить предвещает оно что-то хорошее или нечто ужасное, местные жители не смогли. Очевидцам удалось зафиксировать происходящее на камеру. Впоследствии снимки были опубликованы в сети, где вызвали большой ажиотаж. Пользователи высказывали самые разные версии происходящего, а также последствия, которые могут быть после появления «Глаза Господа». При этом большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что речь идёт о не более, чем совпадении.

Ранее мы писали, что в небе над Новосибирском заметили НЛО. Местных жителей напугали серебристые облака в форме летающей тарелки.

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