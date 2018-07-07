На кладбище рядом с Зелёным замком призраки убивают собак

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Потусторонние силы имеют свои нравы и злую силу. Они проявляют себя на каждом захоронении, но их нравы отличаются.

Как оказалось, на кладбище, прилегающем к Зелёному замку, призраки не просто не любят собак, они их ненавидят. Это заключается в том, что потусторонние силы просто убивают зашедших туда животных.

Впрочем, туда не любят заходить и люди. Они точно знают, что там на кладбище существуют призраки. Некоторым животным чутьё, видимо, отбило. Они рискуют туда забрести и становятся жертвами, которых безжалостно убивают призраки.

Кладбище рядом с Зелёным замком является афро-американским. Возможно, причина того, что его облюбовали призраки, именно в этом. Убедиться в этом решила одна из туристок.

Туда трудно даже добраться. Люди давно боятся приближаться туда. Вся ведущая на кладбище тропинка завалена валежником и поросла высокой травой, как и кладбище.

Сейчас оно представляет из себя очень зловещее зрелище. Жуткое впечатление дополняет запах от разлагающихся трупов собак, лежащих повсюду. Почему то все они были чёрными. Девушку это особенно поразило.

Людей призраки пока не трогали, но местные жители предпочитают не рисковать и обходить Зелёный замок стороной. С силами Ада шутить не стоит, уверены они.