Американка, упавшая под поезд, умоляла не вызывать скорую из-за отсутствия денег

Сегодня, 01:30

В Соединенных Штатах Америки лечение самое дорогое в мире, поэтому жители со средним доходом или ниже стараются избегать врачей из-за невозможности оплатить их услуги.

В Бостоне женщина 45 лет, упавшая под поезд, удивила всех. Она изрезала себе ноги до костей, кровь так и «хлестала», но при этом она умоляла не вызывать скорую помощь из-за отсутствия денег. Когда ей стали предлагать помощь врачей, американка ответила, что 3000 долларов у нее нет, поэтому «такую роскошь» позволить она не может.

Очевидцев очень возмутил этот случай, потому что жителям США приходится ставить на кон свою жизнь и думать, жить им в огромных долгах или истекать кровью. Однако пострадавшую все же отправили в госпиталь, потому что травма была очень серьезной.

В Штатах одна из лучших медицин во всем мире, однако миллионам граждан она недоступна – цены «заоблачные». Поэтому по пустякам, как температура 38 градусов или насморк с кашлем, там не обращаются, а сразу направляются в аптеку – и вылечить постараются и денег намного меньше потратят. Например, чтоб удалить аппендикс, в США попросят $37 тысяч, а поставить пломбу на один зуб – 1300 долларов. Однако там существует система страхования, что значительно «облегчит» суммы, заплаченные за лечение.