Хорватские болельщики подожгли Остров любви

Сегодня, 18:20

Необитаемый остров в Адриатическом море Галешняк из-за своей формы получил название Остров любви. Перед ¼ финала Чемпионата мира хорватские футбольные фанаты устроили на острове файер-шоу.

На побережье болельщики зажгли множество факелов и бенгальских огней, чтобы снять это с квадрокоптера. Но хвойный лес в летнюю жару – не лучшее место для огненных акций. Лес подожгли так же легко, как и факелы вдоль берега.

Жертв нет, каким-то чудом всем людям удалось эвакуироваться с пылающего острова. Сейчас полиция разыскивает организаторов и участников этой акции. Виновным грозит тюремное заключение до 6 месяцев.

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.