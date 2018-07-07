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"Морской монстр": Детеныш синего кита едва не утопил журналистов

Сегодня, 17:22

Двум фотографам улыбнулась удача. Они смогли сделать редкие кадры проплывающего рядом с ними гигантского морского млекопитающего. Китенок сначала плавал прямо под лодкой, а потом вынырнул на поверхность. 

Детеныш синего кита едва не утопил журналистов. Специалисты определили, что несмотря на огромные размеры, это "морской монстр", принадлежащий к отряду китообразных. Просмотрев ролик, пользователи Сети поразились размерам детеныша: «Ничего себе ребенок…», — прокомментировали подписчики.

Если бы полосатик случайно взмахнул хвостом на поверхности воды возле лодки, журналисты могли бы мгновенно оказаться за бортом. Один раз кит неожиданно появился возле самого борта их катера. Млекопитающее продемонстрировало впечатляющих размеров спинной плавник и неспешно стало погружаться вглубь.

Синие киты самые крупные животные на нашей планете. Их возраст может достигать 110 лет, хотя средняя продолжительность жизни значительно ниже. Эти величественные животные чаще всего ведут уединенную жизнь. В период миграции они могут покрывать расстояния в десятки тысяч километров.

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