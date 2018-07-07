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На дне Тихого океана нашли следы огромного морского монстра

Сегодня, 16:37

Сам он затаился вблизи калифорнийского побережья.

Странная структура с округлыми очертаниями была замечена на дне Тихого океана учёными. Последние нашли следы огромного морского монстра. Борозда длиной почти 60 километров тянется вдоль калифорнийского побережья США. Сам же объект расположен на глубине около километра и не показывается на поверхности. Размеры данного чудовища в диаметре составляют порядка 4 километров.

Конспирологи считают, что в подводных глубинах могут обитать представители другой расы, которые стремятся скрыться от глаз людей. Учёные обращают внимание на космос и возможные цивилизации далеко за пределами нашей планеты, в то время, как совсем рядом могут скрываться совершенно не изученные загадочные существа. Пока исследователи не готовы отправить глубоководную экспедицию к месту, где обитает данный монстр, однако утверждают, что сделать это необходимо, поскольку он может дать ответы на многие вопросы, интересующие человечество.

Ранее мы писали, что туристов на Волге напугал подводный монстр. Отдыхающие ужаснулись, когда увидели всплывшее на поверхность существо.

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