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В Нигерии у детей с магическими способностями с рождения растут дреды

Сегодня, 16:23

Если волосы сбрить, то маленький маг может погибнуть.

В Нигерии наблюдается феномен, объяснение которому не могут дать ни учёные, ни ясновидящие. Здесь иногда рождаются дети, у которых волосы растут с рождения как дреды. Детей со сверхъестественными магическими способностями называют «дада». Они считаются едва ли не священными, поскольку, по одной из версий, являются реинкарнацией божества.

Спутанные волосы, согласно поверьям, нельзя расчёсывать и мыть. В противном случае ребёнка ждут неприятности. Если же дреды сбрить, то это и вовсе может обернуться для дада смертью. Считается, что такие дети наделены даром исцеления, они не погодам умны и физически развиты. Тем не менее, в последние годы родители, которые исповедуют христианство, стремятся избавиться от языческих традиция и избавляют своих малышей врождённых дредов. Колдуны говорят, что таким образом они обрекают их на страдания.

Ранее мы писали, что в Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин. Местные жители боятся выходить на улицы из-за ужасных монстров, которые терроризируют население.

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