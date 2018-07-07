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«Невероятное везение»: В зоопарке Минска вылупилось 17 кайманов

Сегодня, 15:42

Они не высиживались взрослыми крокодилами, а находились в течение трёх месяцев в инкубаторе.

Эксперты называют это «невероятным везением», поскольку ранее считалось, что размножение кайманов не в природной среде не может хорошо проходить. В зоопарке смогли установить настоящий рекорд. До этого максимум, сколько вылуплялось кайманов в этом Минском учреждении, составляло всего три.

Родители заниматься потомством не будут. Дело в том, что из-за своей массивности взрослые особи способны случайно нанести травму детёнышам. Пока маленькие крокодилы будут есть насекомых, а позже перейдут и на мясо. Стоит отметить, что кайманы большими и не вырастают, это одни из самых маленьких крокодилов. Их детёныши помещаются на ладони, а за год могут увеличиться всего раз в 50.

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