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Virgin Galactic, Altec и Sitael договорились о строительстве в Италии космопорта

Сегодня, 03:45

Несколько компаний приняли решение развивать в ближайшее время космический туризм. Так, например одна из компаний Virgin Group предлагает туристам отправиться в космос на самолете, а не на привычной ракете, как SpaceX или Blue Origin.

6 июня между крупнейшей частной космической компанией в Италии Sitael и принадлежащей Итальянскому космическому агентству Altec был подписан рамочный договор о намерении участвовать в строительстве космического порта Grottaglie Spaceport в Италии. Virgin Galactic также заявила о том, что сможет в недалеком будущем предложить туристические прогулки к другим планетам.

Помимо того, что проект, кроме турполетов, предусматривает запуск орбитальных спутников, пока больше ничего не известно.

Компании начали свое сотрудничество с 2016 года. Даты начала и окончания строительства космопорта неизвестны.

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