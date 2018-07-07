В Беларуси женщина родила прямо на перроне автовокзала

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Новая жизнь неожиданно появилась на свет шестого июля, в шесть часов вечера по местному времени, в городе Барановичи, Беларусь.

Как сообщают очевидцы и местные СМИ, женщина появилась на территории вокзала с мальчиком, возрастом около 12 лет. Сама женщина выглядела на 40 и спокойно направлялась к пункту своего назначения, когда начались роды. Девушка, которая также находилась рядом с роженицей, сообщает, что всё произошло быстро. Сотрудники вокзала вызвали карету скорой помощи, но та не успела приехать вовремя.

Роды принимали две женщины. Они же впоследствии пережимали пуповину новорождённой девочки до приезда медиков. Малышку укутали в тёплую кофту, принесённую сотрудницами станции. Издание «ХотГео» пишет, что это были третьи роды женщины. Также известно, что роженица и её дочь доставлены в медучреждения и им ничего не угрожает.