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Киев прозревает: На Украине вовсю создаются «феодальные армии»

Сегодня, 15:13

В Раде настоящий переполох. В 16 областях появились незаконные вооружённые формирования.

«Неожиданно» оказалось, что на Украине вовсю создаются так называемые «феодальные армии». Они являются незаконными муниципальными формированиями, которые имитируют функции, свойственные правоохранителям.

С сообщением об этом выступил Мустафа Найем, один из главных активистов Евромайдана и его пропагандистов.

Депутат отметил, что на Украине подобные армии созданы уже в 16 областях. Они регистрируются в качестве коммунальных предприятий, которые формально занимаются охраной имущества. По сути – подменяют работу правоохранительных органов.

Найем, проинформировал, что они создаются местными советами для того, чтобы угодить «региональным князькам».

Эти армии, согласно своим уставам наделены правом применения силы, задержания граждан и применения спецсредств. Их форма идентична той, которую носят сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.

Особенно опасно это перед выборами. Незаконные формирования могут оказать на их ход существенное воздействие.

Добробаты, не подчиняющиеся ВСУ. «Феодальные армии» не подчиняющиеся правоохранителям. Да ещё и без питьевой воды Украина на днях останется. Киев, говорят политологи, видимо, потихоньку прозревает. Однако, набранная болезнью инерция такова, что пациент, подумывающий о лечении, может скончаться до него.

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