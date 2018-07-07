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В забеге с быками в Испании пострадали пять человек

Сегодня, 15:07

Убегание от быков до сих пор является очень распространенным развлечением в Испании. Называется такой забег с животными в городе словом «энсьерро».

Самое известное экстремальное развлечение с быками проводится в городе Памплона (Наварра) в период праздников св. Фермина (с 7 по 14 июля ежедневно утром). Эрнест Хэмингуэй в своем романе «И восходит солнце (Фиеста)» прославил конкретно этот праздник. При такой всемирной славе от желающих поучаствовать в забеге с быками нет отбоя. Причем для более сильных эмоций выбирается всегда очень узкая улица.

Пять человек пострадали сегодня, получая дозу адреналина в забеге. Один из пострадавших – гражданин Канады.

Кроме энсьерро праздник предусматривает проведение различных концертов, детских праздников. Тысячи туристов ежегодно приезжают на фестиваль Сан-Фермин.

В начале апреля в подобном забеге с быками в Андалусии в муниципалитете Аркос-де-ла-Фронтера произошла трагедия: один человек погиб.

Вчера, 6 июля, парламент Португалии не проголосовал за закон о запрещении корриды. Законопроект был выдвинут Партией людей, животных и природы. В португальской версии корриды — тораде — быков запрещено убивать на арене, но после представления животных обычно убивают.

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