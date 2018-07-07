В Таджикистане родная мать вгоняла в сына иглы, надеясь вернуть мужа из России

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Гражданка Таджикистана, мать маленького сына намеренно, по мнению врачей, воткнула в малыша множество иголок.

Жительница кишлака Сарикишти района Рудаки в Таджикистане, 26-летняя женщина, вгоняла иглы под кожу собственному сыну, надеясь, что ей удастся вернуть мужа из России - так звучит одна из версий. В больницу обратились родственники пострадавшего малыша после того как родная мать извлекла из десны сына иглу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Малыш в тяжелом состоянии и находится в больнице. Врачи сообщают, что если бы ребенок сам проглотил эти 10 иголок, то были бы повреждены внутренние органы и они застряли бы в желудочно-кишечном тракте. Операция по изъятию железных игл была очень тяжелой и удалось извлечь только 6 из них, так как они были слишком глубоко. Вывод врачи смогли сделать только один - иглы попали в ребенка извне, потому обвинения, выдвинутые женщине, скорее всего найдут подтверждение.

Халатное или же равнодушное отношение матерей к своим детям иногда обусловлено послеродовым синдромом. Бывают случаи удушения собственных детей, попытки их утопить и так далее. В данном случае, произошло нечто невероятное. Ребенка использовали в качестве куклы Вуду и вины в этом никакой не видят.