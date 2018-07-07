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Кошки пытались предупредить людей о смертельном землетрясении в Японии

Сегодня, 14:17

В июне жуткое стихийное бедствие в Осаке покалечило и убило почти 400 человек. Верные домашние питомцы в панике стремились предотвратить массовые гибели, раньше людей отреагировав на подземные толчки.

В Сеть просочилось видео с камер наблюдения в одном из кафе Осаки. В кадре напуганные до шокового состояния кошки пытались предупредить людей о смертельном землетрясении, разыскивая хозяина и эпицентр подземных толчков.

Поведение кошек-предвестников катастрофы проанализировали эксперты. Животные постоянно двигаются и оглядываются, ожидая увидеть, что их разбудило. Затем кафе начинает дрожать, а пушистые питомцы поддаются панике. Они хотели помочь человеку, чтобы человек помог им.

Можно легко объяснить причину необычного поведения животных. Немногие люди замечают приход волны землетрясения уровня P, которая со временем превращается в смертоносную волну S. Однако многие животные с более острыми чувствами могут практически сразу почувствовать S-колебания.

Землетрясение в японской Осаке убило, покалечило и психически травмировало почти 400 человек. Более 500 жилищ были стерты с лица Земли, а 110 тыс. домов лишились газоснабжения и прочих коммунальных услуг.

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