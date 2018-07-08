Его ждал сюрприз: В Китае три любовницы одного мужчины узнали друг о друге

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Три обманутые женщины решили устроить "сюрприз" их общему парню.

В городе Наньнин, Китай, три женщины узнали, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Они бы и не догадывались друг о друге, если бы одна из них не устроила скандал из-за того, что ее молодой человек разговаривает с другой женщиной по телефону. Сразу после ссоры девушка позаимствовала телефон у своего мужчины и позвонила субъекту их скандала. Выяснилось, что эта женщина знает одного и того же молодого человека, но под другим именем и фамилией.

Также было подозрительно и то, что у своей "первой" девушки он взял в долг 200 тысяч юаней (1,9 миллионов рублей), а у "второй" взял на время ее Mercedes. Совместными усилиями женщины отыскали еще одну обманутую девушку и решили устроить очную ставку альфонсу. Три любовницы обратились в правоохранительные органы и заявили, что хотят встретить обманщика, когда тот будет возвращать машину.

Когда молодой человек приехал, его ждал "сюрприз" из всех его трех женщин, сотрудников полиции и нескольких местных журналистов.

Он пытался сбежать, но разъяренные женщины не дали ему этого сделать и завязалась драка. В ее ходе пострадали три человека.

Случаи выманивая денег из влюбленных женщин достаточно насущная проблема, она встречается повсеместно и не только в Китае. К примеру, в США был обнаружен многоженец, имеющий около восьми семей. К сожалению, в России также имеются мужчины, желающие поживиться на женской влюбленности.