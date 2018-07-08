В Эстонии спустя три года черепаха вернулась к своему хозяину

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Упустив однажды своего питомца, эстонец больше не станет совершать такую ошибку.

3 июля 2015 года Реймо Ряэтс, житель Эстонии, решил прогуляться со своим питомцем, желтоухой черепахой Фернандо, по берегу озера, чтобы тот увидел природу такой, как она есть. Однако на берегу Фернандо испачкался в песке и хозяин решил помыть черепаху в озере. Животное тут же вырвалось из рук Реймо и стремительно уплыло.

Это стало настоящей трагедией для эстонца. Ведь он потерял любимое животное. Еще множество раз Реймо Ряэтс возвращался к тому озеру и пытался найти пропавшего любимца. Он уже потерял надежду, но вдруг в социальных сетях увидел объявление местного рыбака о находке похожей на его питомца черепахи. Эстонец тут же написал рыбаку и забрал Фернандо.

Он уверен, что это именно его черепаха, так как на брюшке у нее имеется характерный узор. Спустя три года питомец подрос и после возвращения к хозяину был помещен в свой старый аквариум. По словам Реймо, он безумно счастлив, что его черепаха вернулась к своему старому хозяину и теперь он будет любить ее еще больше.