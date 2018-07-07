Жуткая рыба-призрак из Марианской впадины попала на видео

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Загадочное существо удивило даже самых опытных учёных.

Самое глубокое место в мировом океане нередко дарит науке новые открытия, однако иногда они становятся очень загадочными и странными. Так произошло и в этот раз, когда на дне Марианской впадины была замечена жуткая рыба-призрак. Она попала на видео во время экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Мероприятие проводилось в период с 20 апреля по 10 июля 2016 года.

Учёные даже не представляли, с чем им придётся столкнуться. Более того, в то, что на глубине более 2000 метров могут спокойно существовать такие рыбы, мало кто подозревал. Исследовать существо удалось благодаря специальным глубоководным аппаратам. Ввиду того, что рыба обитает глубоко под водой, где нет света и температура довольно низкая, она приспособилась к таким условиям обитания, что отразилось на её внешности. В частности, на представленных кадрах можно заметить, что её тело не покрыто чешуёй, а содержит лишь бледную кожу.

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