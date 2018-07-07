«Я нашла яд, чтобы уничтожить вас»: Запись в тетради дочери напугала жительницу Австралии

Сегодня, 12:00

Женщина призналась, что по-другому начала смотреть на своего ребёнка.

Жительницу Австралии напугала собственная дочь, которая высказала намерение отравить своих школьных учителей. 33-летняя Стефани Фурно призналась в социальной сети, что запись в тетради девочки по имени Поппи шокировала её. Семилетнему ребёнку в домашнем задании нужно было составить предложение с использованием нескольких предложенных на выбор слов. То, что у девочки в итоге вышло, заставило женщину задуматься, хорошо ли она знает своего ребёнка. Ей предложили использовать слова «январь», «февраль», «март», «стук», «вязать», «уничтожить», «королевский» и «яд». Школьница написала в поле для ответа: «В марте я нашла яд, чтобы уничтожить вас». Сперва Стефани это рассмешило, но затем она начала беспокоиться, почему именно это предложение первым пришло в голову её дочери.

Вскоре её успокоил муж, который обратил внимание, что у Поппи был довольно скромный выбор слов, поэтому удивляться тому, что она написала «зловещее признание» совершенно не стоит, как и беспокоиться, что у неё в столь юном возрасте возникают какие-либо плохие мысли и намерения. О реакции учителей на креативный подход девочки ничего не известно.