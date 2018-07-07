В Таиланде спасатели рвутся к детям: В пещере пробурено больше 100 скважин

Сегодня, 11:19

Одна смерть спасателя уже последовала. Под водой, пробираясь закоулками пещеры, погиб таиландский боевой пловец.

Спасатели в Таиланде по-прежнему рвутся к детям. От их спасения при помощи дайвинга после гибели «котика» решено отказаться. Пошли сверху, в пещере пробурено уже больше 100 скважин.

Некоторые из них достигли глубины в 400 метров. К сожалению, ни одной из них пока не удалось выйти к тому месту пещеры, где находятся дети. Спасатели не располагают оборудованием для того, чтобы определить точное место их нахождения.

Поэтому «подводный вариант» остаётся актуальным, если потребуется незамедлительная эвакуация при экстремальной ситуации. Продолжается тренировка детей с аквалангами.

Сообщается, что у школьников имеется также не менее, чем недельный запас еды, который был им доставлен ранее подводными пловцами.

В то же время спасатели до настоящего времени не располагают чётким и безопасным планом, как спасти детей из западни пещеры в Таиланде.

Ясно, что этого не произойдёт в ближайшие дни, поскольку возвращаются сильнейшие ливни. Они вновь подтопят пещеру.