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«Еще день, еще два…»: Спасение детей из пещеры в Таиланде затягивается

Сегодня, 11:05

Трое человек, включая тренера, подают признаки заражения. У спасателей пока отсутствует план безопасной эвакуации пострадавших.

«Еще день, еще два свою ношу нести. И не ждать ниоткуда подмоги…», - такими словами Маргерет Митчелл в «Унесенных ветром» описывала бедственное положение главной героини Скарлетт, которая устала от ударов судьбы и не знала, будет ли она вообще жить. Строки грустной песни конфедератов подходят к ситуации в Таиланде, так как спасение детей из пещеры Кхао Луанг затягивается. Причиной тому отсутствие безопасного плана эвакуации.

К сожалению, МЧС не могут точно определить местонахождение футболистов из-за отсутствия соответствующего оборудования. Наугад уже пробурили около 100 скважин, но ни одна не попала в цель. Тренер спортсменов передал письмо родителям ребят, где попросил прощения. Видимо, молодой человек испытывает чувство вины.

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