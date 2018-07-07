Морской монстр едва не полакомился рыбаками в США

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Гигантская белая акула ухватилась за наживку американца, намереваясь утащить его на дно залива Кейп-Код для кровавой расправы.

Рыбаки прочесывали северо-восточное побережье США в поисках полосатого лаврака, когда к ним присоединился 4-метровый морской монстр. Хищник едва не полакомился расслабившимся американцем, приготовившимся вытаскивать удочку из воды. Однако маленькая рыбешка оказалась не единственным уловом рыбака, рисковавшим отправиться на дно залива Кейп-Код.

Счастливчикам удалось «поймать на камеру» гигантскую белую акулу. На снимке морской монстр мирно плавает вокруг лодки. Однако спокойствию хищника предшествовала свирепая атака, рассказывают американцы. Увидев наживку, акула выпрыгнула из воды, перекусив леску. Рыбаки остались без незначительного улова, однако никто не лишился рук и жизни.

Длина монстра составляла около 4 метров. Государственные эксперты по морским хищникам, посмотрев фото, подтвердили догадки счастливчиков – им повстречалась гигантская белая акула.

Шокирующий инцидент имел место примерно в 3 км от берега. К слову, это уже третий смертоносный хищник, повстречавшийся американским рыбакам в заливе Кейп-Код текущим летом.