В Китае прошла испытание субмарина с воздухонезависимым двигателем

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Она уступает по основным характеристикам лишь атомоходам. Это стало возможным после разработки новой энергоустановки.

Субмарина, которая прошла испытания в Китае, относится к проекту Туре 039А. Она отличается тем, что оснащена воздухонезависимым двигателем. С помощью него субмарина получила способность нахождения под водой на протяжении трёх недель. До этого лучший показатель у дизельных подлодок в Китае был режим «без всплытия» не больше четырёх суток.

Испытание показало, что субмарина Туре 039А смогла побить все достижения, существовавшие в китайском флоте, показав рекорды и времени, и глубины погружения. Лучшие показатели лишь у атомоходов.

Таким образом, Пекин демонстрирует, что он продолжает заниматься модернизацией своего флота. Скоро его состав пополнится и вторым авианосцем.

В США уже бьют тревогу, что в технологическом плане своих вооружений Пекин и Москва не только догнали, но уже и перегнали.

Правда, отмечается, что проект Туре 039А в настоящее время является очень дорогостоящим. Однако, по мнению военных экспертов, не исключается, что уже скоро эта субмарина станет в Китае традиционной.