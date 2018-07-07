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В Британии змея помешала школьницам провести вечеринку

Сегодня, 10:31

Небольшой уж из рода королевских змей выполз из своего укрытия в саду, когда несовершеннолетние праздновали день рождения своей подруги.

Это произошло в Нейлсворте, графство Глостершир. Змея небольшой длины напугала британских школьниц, которые сидели в то время за столом. Вечеринка закончилась раньше времени. Спасла ситуация мать одной из школьниц, которая смогла поймать змею и посадить её в металлический контейнер.

Уж, помешавший британкам сделать красивый день рождения, имел владельца. Его хозяин жил в полумиле от этого места, ища свою змею в течение уже месяца. Хозяйка сада, где не удалось до конца провести именины, опрашивала всех местных жителей, пока не выяснила, кому же принадлежит уж. Его владелец извинился перед школьницами за сорванную вечеринку, а также попросил прощения у всех, кого его питомец пугал, пока не был обнаружен.

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