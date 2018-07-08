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Лисы начали охотиться на деревьях

Сегодня, 06:30

Странное поведение голодного хищника заметили в Канаде. Ролик появился в Сети, где набрал почти 1000 просмотров.

Житель Ньюфаундленда Кристофер Эбботт стал свидетелем настоящей эволюции рыжих хищников. Ему удалось снять на видео, как лисы начали охотиться на деревьях. Животное с ловкостью вскарабкалось на низкорослый ельник, где преследовало белку. От подобного жертва потеряла бдительность, так как она явно никогда не видела, чтобы лиса погналась за ней на дерево.

В итоге за несколько секунд борьбы за жизнь белка оказалась в цепких зубах хищника. Видимо, последнему было крайне необходимо накормить своих детей. Обычная среда охоты для лисы это норы и кусты, но ролик доказывает, что хищники способны адаптироваться в критичных для себя условиях. Охоту на деревьях просмотрели почти 1000 пользователей Сети, которые были шокированы ловкостью животного, но и не забывали жалеть белку.

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