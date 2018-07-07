Полиция Украины признала, что нападения на цыган участились

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Нацполиция активизировалась после инцидента с убийством молодого цыгана в Львовской области.

В Украине начали обращать внимание на нападения на цыган. Полиция признала, что в последнее время участились случаи агрессии по отношению к представителям данной народности. Руководитель ведомства Сергей Князев отчитался, что за последние шесть месяцев правоохранителям поступили сообщения о погромах в трёх поселениях цыган в Киеве, двух в Львовской и одно в Тернопольской областях. По факту произошедшего открыты уголовные производства, в том числе одно в связи с умышленным убийством молодого парня в Львовской области.

В Украине насчитывается порядка 3 тысяч стихийных поселений цыган и все они теперь под угрозой. Несмотря на то, что радикалы активно фиксируют свои действия на фото и видео, не скрывают лиц и публикуют доказательства своей причастности к погромам в сети, ни одного из них по факту нападения не задержано.

Ранее ситуация с дискриминацией по национальному признаку в Украине взволновала Совет Европы. Комиссар СЕ Дунья Миятович призвал Киев прекратить нападать на цыган.