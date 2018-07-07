Украина: Теперь ещё и без питьевой воды

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Не позднее, чем через 20 дней подача воды прекратится. Ко всем прочим напастям для украинцев добавится и ещё одна.

Украина реально может остаться без питьевой воды. Это следует из заявления, сделанного «Киевводоканалом».

Согласно размещённой информации, подача питьевой воды может прекратиться из-за того, что остановился завод, производящий хлор, применяемый для обеззараживания воды. Это произошло после того, как Украина подняла цены на газ.

Случившееся вызвало сложную ситуацию в водопроводно-хозяйственном комплексе, которым располагает Украина. На некоторых предприятиях запасы хлора будут полностью исчерпаны уже через 7 дней.

Ситуация, в которую попала Украина, действительно «аховая». Направлено обращение в СНБО, но пока решительным образом ничего не изменилось.

23 июня было проведено экстренное заседание в Днепре (ранее бывшим Днепропетровском). На нём достигли договорённости о возобновлении выпуска хлора «Днепроазотом». Однако технические причины до сих пор не позволяют это осуществить.

Администрация ряда регионов предупредила о серьёзном ограничении поставок чистой воды. Некоторые населённые пункты её полностью лишатся.

В Сети уже вспоминают «героическую борьбу» по лишению российского Крыма украинской воды. Вряд ли стоит рыть другому яму.