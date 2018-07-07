VistaNews.ru


Жуткий поросенок с «человеческим лицом» родился в Китае

Сегодня, 09:25

Свинья родила потомка с ужасающими генетическими мутациями. Помимо «людской физиономии», у парнокопытного был похожий на хобот отросток на лбу.

В Китае очень слабым родился поросенок с «человеческим лицом». Жуткий мутант прожил всего три дня. Осмотревший труп уникального парнокопытного ветеринар, диагностировал синдром циклопа.

 

«Людская физиономия» - не единственное, чем поросенок ужаснул принимавшего роды фермера. На лбу мутировавшего животного образовался отросток, напоминающий хобот. К слову, это первый подобный случай на оскандалившейся китайской ферме.

Не менее шокирующая новость ранее поступила из Великобритании, где на свет появился ягненок с пятью копытами. Лишняя конечность проросла у будущего барана из правой части туловища. Генетическое отклонение совершенно не мешает жить животному, поэтому удалять копыто ветеринары не собираются.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Фото улыбки поросенка поразило Сеть в Китае

В Китае родился двуногий мутант - «теленок-кенгуру»

Ветеринар пришла в ужас от двухголового теленка-мутанта

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем