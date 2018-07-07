Жуткий поросенок с «человеческим лицом» родился в Китае

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Свинья родила потомка с ужасающими генетическими мутациями. Помимо «людской физиономии», у парнокопытного был похожий на хобот отросток на лбу.

В Китае очень слабым родился поросенок с «человеческим лицом». Жуткий мутант прожил всего три дня. Осмотревший труп уникального парнокопытного ветеринар, диагностировал синдром циклопа.

«Людская физиономия» - не единственное, чем поросенок ужаснул принимавшего роды фермера. На лбу мутировавшего животного образовался отросток, напоминающий хобот. К слову, это первый подобный случай на оскандалившейся китайской ферме.

Не менее шокирующая новость ранее поступила из Великобритании, где на свет появился ягненок с пятью копытами. Лишняя конечность проросла у будущего барана из правой части туловища. Генетическое отклонение совершенно не мешает жить животному, поэтому удалять копыто ветеринары не собираются.