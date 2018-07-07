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«И никаких котов»: 46-летняя принцесса ФРГ наконец вышла замуж за инженера

Сегодня, 08:41

Немцы называют ее «дурнушкой», а платье вовсе повергло всех в шок. Парочка встречалась больше 10 лет, свадьба прошла в администрации в Готе.

Стефания Сибилла, 46-летняя принцесса ФРГ и наследница принца Андреаса Саксен-Кобург-Готского, наконец вышла замуж за 49-летнего инженера Яна Шталя. Парочка долгие 10 лет присматривалась друг другу, в результате эти отношения закончились бракосочетанием. Теперь Стефании не угрожает ярлык старой девы и никаких котов в старости.

Немцы неоднозначно относятся к принцессе, называя ее «дурнушкой». По их мнению, она не выдалась внешностью, тем более работает обычным ветеринаром, что не нравится народу. Для свадьбы Стефания Сибилла выбрала обычный деловой костюм белого цвета, хотя ее супруг предстал перед алтарем во фраке. Торжество продолжили с друзьями в старинном замке Фриденштайн.

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