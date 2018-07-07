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Произошел крупный сбой в работе всех сервисов Дисней

Сегодня, 08:41

По неизвестным причинам 6 июля сайт, телевизионная сеть и программы Дисней перестали работать. Последствия поломки ощущались во всем мире.

Прежде всего, крупный сбой в системе затронул тех, кто использовал два мобильных приложения от Дисней, включая Play Disney Parks. Кроме того не работало приложение, отображающее ход Чемпионата мира.
Сбой в системе помешал отдыху посетителей Дисней Уолта и Диснейленда, которые не могли обработать свои заказы и сделать новые. Это коснулось и гостиниц – вместо уведомлений в приложении, посетители должны были долго ждать, пока им позвонят на телефон. Веб-сайты парков в Анахайме и Орландо также не работали и использовали для отображения ошибки смешное изображение Стича.
Однако специалисты отмечают, что, как и во всех фильмах от Дисней, у поломки тоже был счастливый конец. После долгих часов работы компания смогла вернуть свои сервисы в нормальное состояние и возобновить привычную работу.

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