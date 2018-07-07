VistaNews.ru


«Прошу прощения»: Тренер застрявших в пещере футболистов написал письмо родителям

Сегодня, 08:24

Видимо, он испытывает чувство вины за сложившуюся ситуацию. Дети находятся на севере Таиланда в пещере Кхао Луанг, спасатели работают круглосуточно.

25-летний тренер футболистов, застрявших в пещере, написал письмо родителям своих учеников и передал через дайверов. В нем он поблагодарил их за моральную поддержку и особо выделил: «прошу прощения».

Подростки возрастом от 11 до 16 лет в сопровождении 25-летнего тренера отправились в поход, где их застал сильный дождь. Было принято решение укрыться в пещере Кхао Луанг, но поступающая вода загнала команду вглубь. Благо, велосипеды и мотоцикл они оставили у пещеры, это позволило спасателям быстро установить местоположение пропавших. Они там находятся с 23 июня, ведутся спасательные работы. Отмечается, что пещера простирается на 10 километров, имеет множество выходов и огромные залы.
Ранее сообщалось, что помощь своих инженеров для спасения детей уже предложил известный изобретатель Илон Маск.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В пещере Кхао Луанг в Таиланде пропала футбольная команда

Детей из Таиланда, заблокированных в пещере, пригласили на финал Чемпионата мира

Найденных футболистов попросили провести в тайской пещере еще 4 месяца

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем