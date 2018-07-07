«Прошу прощения»: Тренер застрявших в пещере футболистов написал письмо родителям

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Видимо, он испытывает чувство вины за сложившуюся ситуацию. Дети находятся на севере Таиланда в пещере Кхао Луанг, спасатели работают круглосуточно.

25-летний тренер футболистов, застрявших в пещере, написал письмо родителям своих учеников и передал через дайверов. В нем он поблагодарил их за моральную поддержку и особо выделил: «прошу прощения».

Подростки возрастом от 11 до 16 лет в сопровождении 25-летнего тренера отправились в поход, где их застал сильный дождь. Было принято решение укрыться в пещере Кхао Луанг, но поступающая вода загнала команду вглубь. Благо, велосипеды и мотоцикл они оставили у пещеры, это позволило спасателям быстро установить местоположение пропавших. Они там находятся с 23 июня, ведутся спасательные работы. Отмечается, что пещера простирается на 10 километров, имеет множество выходов и огромные залы.

Ранее сообщалось, что помощь своих инженеров для спасения детей уже предложил известный изобретатель Илон Маск.