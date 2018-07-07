Светящийся НЛО заставил очевидцев кричать

Сегодня, 08:16

Очевидцы опубликовали видео, на котором можно увидеть необычное НЛО, состоящее из множества фонарей, летящих независимо друг от друга. Такое явление заставило пассажиров автомобиля кричать.

Очевидец ехала на автомобиле в западной части города Ранчо Кордова, Калифорния, когда увидела светящийся объект в километре от дороги. Он был очень большим и состоял из множества белых и голубых огней. Сначала женщина и пассажиры автомобиля подумали, что это были огни, которые освещают холмы. Однако, когда они приблизились ближе, поняли, что это был НЛО. Он поднимался вверх, а фонарики двигались независимо друг от друга и медленно меняли общую форму объекта, длиной в несколько метров.

На видео видно, как появление НЛО испугало очевидцев, и они начали кричать. Далее они поехали в противоположном направлении, и светящийся корабль пропал из поля зрения.